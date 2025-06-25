Сколько автомобилей выбраковали в этом году

Растет количество автомобилей, которые были уничтожены и повреждены из-за обстрелов. У Главном сервисном центре МВД уверяют, что такие транспортные средства необходимо снять с учета путем выбраковки.

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С начала года украинцы выбраковали 12 975 транспортных средств. Из них – 460 автобусов, 2 207 – грузовых авто, 9 871 – легковушек, 437 мотоциклов.

Выбраковка авто: алгоритм действий

Услуга предоставляется бесплатно и в любом удобном сервисном центре МВД независимо от места регистрации владельца. Для этого владельцу транспортного средства или его уполномоченному представителю при наличии доверенности необходимо обратиться в территориальное подразделение.

С собой необходимо взять пакет документов:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства (или ID-карта и выписка о месте жительства);

справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии);

нотариально заверенную доверенность на право доверенного лица осуществить регистрационные действия с транспортным средством (при необходимости).

Услуга по выбраковке транспортного средства предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов. После выбраковки восстановление регистрации возможно только по решению суда.