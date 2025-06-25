Скільки автомобілів вибракували цього року

Зростає кількість автомобілів, які були знищені та пошкоджені через обстріли. У Головному сервісному центрі МВС запевняють, що такі транспортні засоби необхідно зняти з обліку шляхом вибракування.

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З початку року українці вибракували 12 975 транспортних засобів. Із них – 460 автобусів, 2 207 – вантажних авто, 9 871 – легковиків, 437 мотоциклів.

Вибракування авто: алгоритм дій

Послуга надається безкоштовно та в будь-якому зручному сервісному центрі МВС незалежно від місця реєстрації власника. Для цього власнику транспортного засобу або його уповноваженому представнику за наявності довіреності необхідно звернутись до територіального підрозділу.

Із собою необхідно взяти пакет документів:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання (або ID-картка та витяг про місце проживання);

довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності);

нотаріально посвідчену довіреність на право довіреної особи здійснити реєстраційні дії з транспортним засобом (за необхідності).

Послуга з вибракування транспортного засобу надається впродовж робочого дня з моменту подання документів. Після вибракування відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.