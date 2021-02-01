По статистике чаще всего задерживают автомобили с поддельными документами и перебитыми номерами. Многие машины останавливают за перевозку контрабанды, а иногда удается найти и угнанные автомобили.

В прошлом году на границе задержали 620 автомобилей. 63 из них числились в угоне, 324 автомобиля были с поддельными документами и номерами агрегатов, которые не соответствовали записям в регистрационных документах. Еще 233 автомобиля задержаны за противоправную деятельность, в том числе перемещение контрабандных товаров. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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"Пограничники еженедельно выявляют автомобили, похищенные в странах Европейского Союза и на территории нашего государства, а еще сотни транспортных средств с проблемными документами или которые подверглись вмешательству в заводские номера узлов и агрегатов", – отметили в ГПСУ.

Как объяснили в Госпогранслужбе, идентифицировать автомобили сильно помогает база данных Интерпола. Недавно у пограничников Сумского отряда в пункте пропуска "Бачевск" система поиска угнанных машин сработала на Toyota Land Cruiser 200 2018 года выпуска с российскими номерными знаками. Водитель при этом заявил, что именно он является законным владельцем внедорожника, который после длительных поисков удалось найти в Германии и вернуть.

Сведения об этом случае отправили в украинское бюро Интерпола, а автомобиль передали Национальной полиции. "Если окажется, что база данных по какому-то странному стечению обстоятельств содержит устаревшую информацию, автомобиль, конечно же, вернут законному владельцу и он сможет продолжить путешествие. В противном случае – люксовый автомобиль дополнит печальную статистику", – констатировала Госпогранслужба.