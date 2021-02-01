За статистикою найчастіше затримують автомобілі з підробленими документами та перебитими номерами. Багато машин зупиняють за перевезення контрабанди, а іноді вдається знайти і викрадені автомобілі.

У минулому році на кордоні затримали 620 автомобілів. 63 з них числилися в угоні, 324 автомобіля були з підробленими документами та номерами агрегатів, які не відповідали записам в реєстраційних документах. Ще 233 автомобіля затримані за протиправну діяльність, в тому числі переміщення контрабандних товарів. Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Читайте також: За місяць поліція та прикордонники оштрафували 340 автомобілістів з іноземною реєстрацією

"Прикордонники чи не щотижня виявляють автомобілі, викрадені в країнах Європейського Союзу і на території нашої держави, а ще сотні транспортних засобів з проблемними документами або зазнали втручанням в заводські номери вузлів і агрегатів", - відзначили в ДПСУ.

Як пояснили в Держприкордонслужбі, ідентифікувати автомобілі сильно допомагає база даних Інтерполу. Нещодавно у прикордонників Сумського загону в пункті пропуску "Бачівськ" система пошуку викрадених машин спрацювала на Toyota Land Cruiser 200 2018 року випуску з російськими номерними знаками. Водій при цьому заявив, що саме він є законним власником позашляховика, який після тривалих пошуків вдалося відшукати в Німеччині і повернути.

Відомості про цей випадок відправили в українське бюро Інтерполу, а автомобіль передали Національної поліції. "Якщо виявиться, що база даних по якимось дивним збігом обставин містить застарілу інформацію, автомобіль, звичайно ж, повернуть законному власнику і він зможе продовжити подорож. В іншому випадку - люксовий автомобіль доповнить сумну статистику", - констатувала Держприкордонслужба.