Стало известно, сколько легковых авто было импортировано в третьем квартале текущего года. По отношению к прошлому году показатели неутешительны.

По итогам ІІІ кв. В 2022 году в Украину, в режиме импорта, было ввезено 53,3 тыс. легковых автомобилей, общая таможенная стоимость которых составила $641,5 млн, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с ІІ кв. В текущем году импорт легковушек сократился в 4,3 раза, а по отношению к аналогичному периоду прошлого года в 3,6 раза.

Такое значительное падение импорта объясняется сокращением количества ввоза подержанных авто (по восстановлению драконовских ставок растаможки) до 43,1 тыс. ед.

Относительно ІІІ кв. В 2021 году импорт подержанных легковушек уменьшился на 74%, а по сравнению с ІІ кв. 2022 года – на 81%.

В то же время ввоз новых авто в отношении ІІІ кв. В 2021 году сократилось на 63%, что объясняется падением курса украинской валюты и уменьшением доходов населения.