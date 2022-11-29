Стало відомо, скільки легкових авто було імпортовано в третьому кварталі поточного року. Відносно минулого року показники невтішні.

За підсумками ІІІ кв. 2022 року в Україну в режимі імпорту було ввезено 53,3 тис. легкових авто, загальна митна вартість яких становила $641,5 млн, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з ІІ кв. поточного року імпорт легковиків скоротився в 4,3 раза, а відносно аналогічного періоду минулого року – в 3,6 раза.

Таке значне падіння імпорту пояснюється скороченням кількості ввезення вживаних авто (через відновлення старих ставок розмитнення) до 43,1 тис. од.

Відносно ІІІ кв. 2021 року імпорт вживаних легковиків зменшився на 74%, а у порівнянні з ІІ кв. 2022 року – на 81%.

Водночас ввезення нових авто відносно ІІІ кв. 2021 року скоротилось на 63%, що пояснюється падінням курсу української валюти та зменшенням доходів населення.