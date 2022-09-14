544 лошадиных сил, система полного привода и 590 км пробега на одной зарядке: сколько будет стоить флагманский электроседан BMW в Украине?

Презентация нового BMW 7 Серии, которая прошла в этом году, запомнилась не только кардинальной сменой дизайна, но и тем, что одновременно со стандартными версиями автомобиля баварцы представили и его полностью электрическую модификацию.

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Электрическую версию седана вывели в отдельную линейку под названием i7. На этот момент в ней есть лишь одна модификация xDrive60. На таких автомобилях установлены два электромотора с суммарной отдачей в 544 л. с. и 745 Н•м крутящего момента. Выбрать аккумуляторную батарею тоже нельзя: на все новые i7 устанавливается тяговый блок емкостью 101,7 кВт∙ч, которого «по паспорту» должно хватать на 590 км пробега.

Украинские дилеры еще в июле подтвердили появление этой версии седана на нашем рынке и даже озвучили примерные цены на автомобиль. Но, заказы на новую модель начали принимать только сейчас. На нашем рынке новый BMW i7 оценили в минимум 4 157 768 гривен (111 тысяч долларов) – это примерно на 173 тысячи гривен (4,6 тысячи долларов) дороже седана BMW 760i xDrive.