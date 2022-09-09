Новые батареи BMW готовят для электромобилей семейства Neue Klasse. Первым аккумулятор нового поколения получит электрический автомобиль BMW 3 Series.

BMW анонсировало новое поколение аккумуляторных батарей. С 2025 года они будут устанавливаться на серийные электромобили немецкой марки. Об этом сообщает официальный сайт BMW.

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Батареи BMW состоят из инновационных утолщенных аккумуляторов диаметром 46 мм (кстати, точный такой же размер и у новейших аккумуляторов Tesla 4680). Ячейки предлагают в двух вариантах по высоте, что позволяет использовать их в авто разных классов и размеров.

Изменился не только размер аккумуляторов, но и их состав. В конструкции стало больше никеля и кремния и меньше кобальта. Это позволило повысить плотность на 20%. Электромобили с такими батареями будут иметь на 30% больший запас хода. Кроме того, на 30% сократится время зарядки электрокара, а сами батареи станут на 50% дешевле.

Аккумуляторы BMW будут выпускаться на новых крупных предприятиях в Европе, Северной Америке и Китае. Ими планируют оснащать электрические седаны и кроссоверы семейства Neue Klasse. Первым такую батарею получит BMW 3 Series нового поколения, которое будет предложено в электрическом исполнении. Его запас хода составит около 700 км.