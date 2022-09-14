544 кінських сили, система повного приводу та 590 км пробігу на одній зарядці: скільки коштуватиме флагманський електроседан BMW в Україні?

Презентація нового BMW 7 Серії, що пройшла цього року, запам'яталась не лише кардинальною зміною дизайну, а і тим, що одночасно зі стандартними версіями автомобіля баварці представили і його повністю електричну модифікацію.

Читайте також: У BMW винайшли батареї для електромобілів, які на 50% дешевше існуючих

Електричну версію седана вивели в окрему лінійку під назвою i7. На цю мить в ній є лиш одна модифікація xDrive60. На таких автомобілях встановлено два електромотори з сумарною віддачею у 544 к.с. та 745 Н•м крутного моменту. Вибрати акумуляторну батарею також не можна: на всі нові i7 встановлюється тяговий блок ємністю 101,7 кВт∙год, якого «за паспортом» має вистачати на 590 км пробігу.

Українські дилери ще в липні підтвердили появу цієї версії седана на нашому ринку і навіть озвучили приблизні ціни на автомобіль. Але, замовлення на нову модель почали приймати лише зараз. На нашому ринку новий BMW i7 оцінили у щонайменше 4 157 768 гривень (111 тисяч доларів), — це приблизно на 173 тисячі гривень (4,6 тисяч доларів) дорожче за седан BMW 760i xDrive.