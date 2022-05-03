На тех АЗС, где есть топливо, оно должно продаваться по установленным государством ценам. Однако украинские власти в очередной раз опаздывают с публикацией цен.

Министерство экономики Украины до сих пор не обнародовало среднюю стоимость бензина и дизтоплива, из которых высчитывается предельная цена реализации топлива на автозаправочных станциях (АЗС) на начало мая.

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Согласно постановлению Кабинета министров Украины предельные цены рассчитываются за 10 предыдущих дней и публикуются 1, 11 и 21 числа месяца.

Как отметили в Консалтинговой группе “А-95”, расчетные розничные цены Минэкономразвития на топливо на первую декаду мая могут составить 31,19 грн/л на бензин и 35,63 грн/л — на дизельное топливо.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на “обычный” бензин для его продажи через сеть АЗС не должна будет превышать 37,69 грн/л, на “обычное” дизтопливо – не выше 42,63 грн/л.

Соответствующие премиальные марки топлива могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 39,57 грн/л, дизтопливо – 44,76 грн/л.

Надо отметить, что новая версия постановления О госрегулировании содержит норму, которая позволяет нерегулируемую цену на премиальные марки при наличии в продаже стандартной марки. В то же время при наличии исключительно премиальных марок на них распространяется норма о 5% от предельной цены.

Напомним, в последнее время правительство публикует расчет с задержкой или вообще не публикует. В частности, очередной бюллетень не был опубликован 1 апреля. Тогда мировые цены на нефтепродукты значительно выросли, но из-за отсутствия публикации украинские операторы были вынуждены работать в рамках “старых” предельных цен, что привело к убыткам и оттолкнуло операторов от контрактирования дополнительных объемов горючего в апреле.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины повысил предельные уровни торговой надбавки к средней розничной цене на дизельное топливо, реализуемое на АЗС, с 5 до 7 грн/литр, для бензинов – с 4,55 грн до 6,5 грн/литр.