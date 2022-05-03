На тих АЗС, де є пальне, воно повинно продаватись за встановленими державою цінами. Однак українська влада вкотре запізнюється з публікацією цін.

Міністерство економіки України досі не оприлюднило середню вартість бензину і дизпального, з яких вираховується гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях (АЗС) на початок травня.

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Згідно з постановою Кабінету міністрів України граничні ціни розраховуються за 10 попередніх днів і публікуються 1, 11 і 21 числа місяця.

Як зазначили в Консалтинговій групі “А-95”, розрахункові роздрібні ціни Мінекономрозвитку на пальне на першу декаду травня можуть скласти 31,19 грн/л на бензин і 35,63 грн/л — на дизельне пальне.

З урахуванням граничних торгових націнок максимальна ціна на “звичайний” бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна буде перевищувати 37,69 грн/л, на “звичайне” дизпальне – не вище за 42,63 грн/л.

Відповідно преміальні марки пального можуть реалізовуватись з 5%-вою надбавкою: бензин А-95 – 39,57 грн/л, дизпальне – 44,76 грн/л.

Треба зазначити, що нова версія постанови про держрегулювання містить норму, яка дозволяє нерегульовану ціну на преміальні марки при наявності у продажу стандартної марки. У той же час за наявності виключно преміальних марок на них розповсюджується норма про 5% від граничної ціни.

Нагадаємо, останнім часом уряд публікує розрахунок із затримкою або взагалі не публікує. Зокрема, черговий бюлетень не було опубліковано 1 квітня. Тоді світові ціни на нафтопродукти значно виросли, але через відсутність публікації українські оператори були змушені працювати в рамках «старих» граничних цін, що призвело до збитків і відштовхнуло операторів від контрактування додаткових обсягів пального у квітні.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів України підвищив граничні рівні торгової надбавки до середньої роздрібної ціни на дизельне пальне, що реалізовується на АЗС, з 5 до 7 грн/літр, для бензинів – з 4,55 грн до 6,5 грн/літр.