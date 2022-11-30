За 9 месяцев на импорт легковых автомобилей украинцы потратили более $2,3 млрд.

С января по сентябрь 2022 года в Украину было импортировано 357,4 тыс. легковых авто, на сумму более $2,3 млрд, сообщает Укравтопром.

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Из этого количества:

новых автомобилей – 28,5 тыс. шт.

б/у – 328,9 тыс. шт.

На приобретение новых авто импортеры потратили $635,5 млн. Таможенная стоимость подержанных легковых автомобилей составила $1,7 млрд.

Лидером по поставкам новых автомобилей был Китай. За 9 месяцев из Поднебесной было ввезено 8515 новых легковушек. Подержанные автомобили чаще завозили из Германии – 129 269 шт.

Напомним, за аналогичный период прошлого года количество импортируемых авто составило 471,6 тыс. шт. (новых – 82 тыс. шт., подержанных – 389,6 тыс. шт.).