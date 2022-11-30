За 9 місяців на імпорт легкових авто українці витратили понад $2,3 млрд

З січня по вересень 2022 року в Україну було імпортовано 357,4 тис. легкових авто, на суму більше ніж $2,3 млрд, повідомляє Укравтопром.

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З цієї кількості:

нових автомобілів - 28,5 тис. шт.

вживаних – 328,9 тис. шт.

На придбання нових авто імпортери витратили $635,5 млн. Митна вартість вживаних легковиків становила $1,7 млрд.

Лідером з поставок нових авто був Китай. За 9 місяців з Піднебесної було ввезено 8515 нових легковиків. Вживані автівки частіше завозили з Німеччини – 129 269 шт.

Нагадаємо, за аналогічний період минулого року кількість імпортованих авто становила 471,6 тис. шт. (нових – 82 тис. шт., вживаних – 389,6 тис. шт.).