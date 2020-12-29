В госбюджете-2021 на дорожную инфраструктуру предусмотрено 81,3 млрд грн. Однако не все средства пойдут непосредственно на дороги.

В государственном бюджете Украины на 2021 заложено 81,3 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры, говорится в презентации документа, подготовленного Министерством финансов и размещенного на сайте Кабинета Министров.

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Из указанных 81,3 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры, 66,4 млрд грн будут профинансированы за счет Дорожного фонда, в частности 31 млрд грн на развитие и содержание автодорог государственного значения; 18,1 млрд грн на строительство, реконструкцию и содержание автодорог местного значения (субвенция).

Еще 14,8 млрд грн предназначены на выполнение долговых обязательств по заимствованиям под государственные гарантии на развитие сети автодорог. Также 2,5 млрд грн в госбюджете-2021 выделено на обеспечение безопасности дорожного движения.

Развитие дорожной сети также прудесматривается средствами на реализацию госинвестпроектов в размере 0,25 млрд грн, средствами международных финансовых организаций в размере 4,6 млрд грн и за счет заимствований под государственные гарантии в размере 10 млрд грн.

При этом ресурс местных бюджетов на развитие коммунальных дорог ОТГ (за счет акциза по топливу) исчисляется в 8,05 млрд грн.