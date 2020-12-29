У держбюджеті-2021 на дорожню інфраструктуру передбачено 81,3 млрд грн. Проте не всі кошти підуть безпосередньо на дороги.

У державному бюджеті України на 2021 рік закладено 81,3 млрд грн на розвиток дорожньої інфраструктури, зазначається в презентації документа, підготовленій Міністерством фінансів та розміщеній на сайті Кабінету Міністрів.

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Із зазначених 81,3 млрд грн 66,4 млрд грн будуть профінансовані коштом Дорожнього фонду, зокрема 31 млрд грн на розвиток й утримання автодоріг державного значення; 18,1 млрд грн на будівництво, реконструкцію та утримання автодоріг місцевого значення (субвенція).

Ще 14,8 млрд грн призначено на виконання боргових зобов'язань за запозиченнями під державні гарантії на розвиток мережі автодоріг. Також 2,5 млрд грн у держбюджеті-2021 виділено на гарантування безпеки дорожнього руху.

Розвиток дорожньої мережі також передбачається коштом на реалізацію держінвестпроектів у розмірі 0,25 млрд грн, кошом міжнародних фінансових організацій у розмірі 4,6 млрд грн і за рахунок запозичень під державні гарантії в розмірі 10 млрд грн.

При цьому ресурс місцевих бюджетів на розвиток комунальних доріг і вулиць ОТГ (за рахунок акцизу з палива) обчислюється в 8,05 млрд грн.