Сколько дизельных авто купили украинцы

В прошлом месяце украинский автопарк пополнился более чем 5,3 тысячи легковых автомобилей с дизельными двигателями. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром". В годовом измерении спрос на дизельные авто вырос на 2 процента по сравнению с ноябрем 2024 года, что свидетельствует о стабильном интересе украинцев к этому типу силовых агрегатов, несмотря на общеевропейский тренд на сокращение дизельного сегмента.

Структура регистраций демонстрирует четкое разделение между новыми и подержанными автомобилями. Из общего количества 1,4 тысячи единиц пришлось на новые дизельные легковушки, что на 8 процентов меньше, чем в прошлом году. В то же время сегмент подержанных авто, ввезенных из-за границы, показал рост на 5 процентов и составил 3,9 тысячи машин. Это в очередной раз подтверждает, что импорт подержанных дизельных авто остается ключевым драйвером рынка.

Лидеры среди новых дизельных легковушек

В сегменте новых автомобилей с дизельными двигателями самой популярной моделью стал Renault Duster, который выбрали 251 покупатель. Второе место занял Toyota Land Cruiser Prado с результатом 218 зарегистрированных авто, что отражает стабильный спрос на большие внедорожники с дизельными моторами. Третью позицию занял Fiat Titano с показателем 151 единица. В пятерку лидеров также вошли Volkswagen Touareg с 149 регистрациями и Volkswagen Tiguan, который завершил рейтинг с результатом 99 автомобилей.

Самые популярные подержанные дизельные авто по импорту

На рынке импортируемых подержанных автомобилей первенство удерживает Renault Megane, который в прошлом месяце пополнил украинские дороги в количестве 296 единиц. Почти с идентичным результатом идет Nissan Qashqai - 291 автомобиль. Третье место заняла Skoda Octavia с показателем 236 авто, далее расположились Volkswagen Passat с 222 регистрациями и Hyundai Santa Fe, который выбрали 156 покупателей.

Что означают эти цифры для рынка

Аналитики отмечают, что дизельные двигатели остаются привлекательными для украинских потребителей прежде всего благодаря сочетанию экономичности, высокого крутящего момента и пригодности к эксплуатации на больших пробегах. Особенно это актуально для кроссоверов и внедорожников, которые традиционно занимают значительную долю дизельного сегмента. Снижение продаж новых авто на фоне роста импорта подержанных машин также отражает общую чувствительность рынка к ценам и уровню доходов населения.