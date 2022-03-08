Приблизительную оценку назвал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Оккупант нанес украинской транспортной инфраструктуре ущерб более чем на 10 миллиардов долларов", – сказал в эфире телеканала Совет министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Речь идет о дорогах, аэропортах и другой транспортной инфраструктуре. Если после войны будет полноценное финансирование, ее можно будет восстановить через два года, уверен Кубраков.

Кстати какая ситуация на дорогах Украины

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