Приблизну оцінку назвав міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Окупант наніс українській транспортній інфраструктурі збитків на понад 10 мільярдів доларів", – сказав в ефірі телеканалу Рада міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Мова йде про дороги, аеропорти та іншу транспортну інфраструктуру. Якщо після війни буде повноцінне фінансування, її можна буде відновити за два роки, впевнений Кубраков.

До речі яка ситуація на дорогах України

В Запоріжжі висить плакат із застереженням до російських військових не чіпати щойно збудований міст.