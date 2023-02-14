"Химический состав" обычных и электрических автомобилей существенно отличается.

В обычном автомобиле в среднем всего 33.8 килограмма относительно дорогих и редких химических элементов: 22.3 кг меди, 11.2 кг марганца и всего 300 грамм остальных (например, платина или палладий в катализаторах).

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В среднем электромобили дорогих и редких элементов гораздо больше:

66.3 килограмма графита (что в принципе не такова и проблема);

53.2 – меди;

Почти 40 кг никеля;

24.5 – марганца (как и меди, марганца нужно вдвое больше, чем для обычной машины);

13.3 – кобальта;

8.9 – лития;

Еще полкило редкоземельных элементов и те же 300 грамм остальных.