"Хімічний склад" звичайних та електричних автомобілів суттєво відрізняється.
У звичайному автомобілі в середньому 33,8 кілограма щодо дорогих і рідкісних хімічних елементів: 22,3 кг міді, 11,2 кг марганцю та всього 300 грамів решти (наприклад, платина або паладій в каталізаторах).
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У середньому електромобілі дорогих та рідкісних елементів значно більше:
66,3 кілограма графіту (що в принципі не така і проблема);
53,2 – міді;
Майже 40 кг нікелю;
24,5 - марганцю (як і міді, марганцю потрібно вдвічі більше, ніж для звичайної машини);
13,3 – кобальту;
8,9 – літію;
Ще півкіло рідкісноземельних елементів і ті ж 300 грамів решти.