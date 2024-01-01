Сколько ДТП происходит из-за водителей в состоянии опьянения: статистика

Более 65 тысяч протоколов за вождение в нетрезвом состоянии зафиксировала в прошлом году полиция Украины. Еще более тысячи уголовных производств за вождение в состоянии наркотического (в том числе алкогольного) опьянения в прошлом году открыла генеральная прокуратура Украины. Одно из 25 ДТП с пострадавшими было совершено пьяными водителями в прошлом году, пишет Оpendatabot.ua.

Читайте также: Сколько людей погибло в ДТП в 2024 году: печальная статистика

65 702 протокола было составлено полицейскими на пьяных водителей в прошлом году. По сравнению с 2023 годом количество таких нарушений почти не изменилось: +2%. Однако это на 6% больше, чем в 2021 году.

Больше всего нетрезвых водителей зафиксировали на Днепропетровщине - 8 745 протоколов. В тройку антилидеров попал также Киев - 8 176 протоколов и Одесская область - 7 073 протокола.

Зато меньше всего протоколов за вождение в нетрезвом состоянии составлено в Черкасской области - 720, Тернопольской - 816 и Франковской - 880.

В то же время 1 054 уголовных производства из-за вождения в нетрезвом состоянии открыла в прошлом году Генпрокуратура. Это на 11% больше, чем в 2023 году. Всего до суда дошло 57% дел.

29 816 судебных решений по управлению транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения в 2024 году было найдено поисковиком Бабушка. Это на 14% больше, чем три года назад.

Всего 1 000 ДТП с погибшими и/или травмированными произошло из-за управления авто водителями под действием наркотиков в 2024 году. 110 человек погибли в таких авариях, еще 1302 человека травмировались. В общем ДТП, совершенных нетрезвыми водителями, увеличилось почти на 19% до 2021 года.

Сейчас каждое 25 ДТП с погибшими и/или травмированными происходит из-за управления транспортными средствами в состоянии наркотического опьянения.