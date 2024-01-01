Скільки ДТП відбувається через водіїв у стані сп’яніння: статистика

Понад 65 тисяч протоколів за водіння у нетверезому стані зафіксувала торік поліція України. Ще понад тисячу кримінальних проваджень за водіння у стані наркотичного (у тому числі алкогольного) сп'яніння минулоріч відкрила генеральна прокуратура України. Одне з 25 ДТП з постраждалими було скоєно п’яними водіями минулоріч, пише Оpendatabot.ua.

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65 702 протоколи було складено поліціянтами на п’яних водіїв минулоріч. У порівнянні до 2023 року кількість таких порушень майже не змінилась: +2%. Проте це на 6% більше, ніж у 2021 році.

Найбільше нетверезих водіїв зафіксували на Дніпропетровщині — 8 745 протоколів. До трійки антилідерів потрапив також Київ — 8 176 протоколів та Одещина — 7 073 протоколи.

Натомість найменше протоколів за водіння у нетверезому стані складено на Черкащині — 720, Тернопільщині — 816 та Франківщині — 880.

Водночас 1 054 кримінальних провадження через водіння у нетверезому стані відкрила минулоріч Генпрокуратура. Це на 11% більше, ніж у 2023 році. Загалом до суду дійшло 57% справ.

29 816 судових рішень щодо керування транспортними засобами у стані наркотичного сп’яніння у 2024 році було знайдено пошуковиком Бабуся. Це на 14% більше, ніж три роки тому.

Загалом 1 000 ДТП з загиблими та/або травмованими трапилось через керування авто водіями під дією наркотиків у 2024 році. 110 людей загинуло у таких аваріях, ще 1302 людини травмувалися. Загалом ДТП, скоєних нетверезими водіями, побільшало на майже на 19% до 2021 року.

Наразі кожне 25 ДТП з загиблими та/або травмованими стається через керування транспортними засобами у стані наркотично сп’яніння.