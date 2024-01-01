Скільки людей загинуло в ДТП у 2024 році: сумна статистика

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За даними патрульної поліції, з січня по листопад в Україні внаслідок ДТП загинули 2886 осіб та було травмовано 29484 людини, повідомляє Укравтопром.
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Порівняно з аналогічним періодом 2023 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 9% - до 23743 випадків. Кількість загиблих зросла на 4% з 2783 до 2886 людей.
- Найчастіше у ДТП гинули через порушення безпечної швидкості руху (1608 осіб).
- Другою причиною, за кількістю загиблих, є порушення правил маневрування (442).
- На третьому місці цієї сумної статистики - перехід пішоходів у невстановленому місці (148).
За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.