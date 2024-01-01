Сколько людей погибло в ДТП в 2024 году: печальная статистика

По данным патрульной полиции, с января по ноябрь в Украине в результате ДТП погибли 2886 человек и были травмированы 29484 человека, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2023 г. количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 9% - до 23743 случаев. Количество погибших выросло на 4% с 2783 до 2886 человек.

Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения безопасной скорости движения (1608 человек).

скорости движения (1608 человек). Второй причиной, по количеству погибших, является нарушение правил маневрирования (442).

На третьем месте этой печальной статистики - переход пешеходов в неустановленном месте (148).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.