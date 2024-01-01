Какие бывают ДТП и что делать в случае аварии

Авария на дороге (или ДТП, дорожно-транспортное происшествие) – это всегда неприятности, но они бывают разного рода и, поэтому делятся по тяжести последствий. Те, в результате которых пострадали или даже погибли люди, находятся на особом учете МВД. Соответственно, по ним есть публичная статистика. Также ведется учет аварий по причинам и это, вероятно, самая интересная со статистической точки зрения часть.

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О каких авариях знает полиция

Патрульная полиция выделяет два основных вида ДТП: с пострадавшими/погибшими и без них. Статистика с пострадавшими доступна по этой ссылке. ДТП без пострадавших в публичных отчетах полиции вообще не фигурируют.

Одна из причин, почему не ведется такой учет – это возможность оформления "европротокола". Если в ДТП нет пострадавших и ущерб не слишком большой – полицию можно не вызывать, лишь оформить европротокол и передать данные в страховые компании. Вот и получается, что есть ряд аварий, о которых полиция даже не знает.

Виды аварий

Самый распространенный вид ДТП – это столкновение. Здесь идет речь о столкновении двух и более транспортных средств. Если столкновение происходит между ТС и неподвижным объектом, в статистике такие аварии обозначают как "наезд на препятствие".

Наиболее впечатляющий по количеству вид аварий – это "наезд на пешехода". Такое большое количество ДТП свидетельствует о слишком низком количестве подземных и надземных пешеходных переходов. Кроме того, пешеходы часто пренебрегают правилами личной безопасности, сознательно нарушая ПДД или просто не зная их. Конечно, вина водителей в авариях такого вида является достаточно частой.

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Причины аварий

Причины ДТП также учитываются только для аварий с пострадавшими. Самым интересным является первый пункт в рейтинге самых распространенных причин аварийности – "нарушение скорости движения". Здесь стоит отметить, что в правилах дорожного движения есть две скорости, которые можно нарушить: "безопасная" и "установленная". В чем разница между этими двумя понятиями, можно узнать по этой ссылке. В статистике фигурирует именно "безопасная скорость".

В общем из статистики можно понять, что наибольшая вероятность попасть в ДТП существует при маневрировании, проезде перекрестков и наземных пешеходных переходов. Также не стоит забывать о безопасной дистанции.

Интересным пунктом в статистике является "управление неисправным транспортным средством". По этой причине происходит лишь 0.18% от всех ДТП. Такие официальные данные от полиции наглядно демонстрируют, почему проведение обязательного техосмотра никоим образом не влияет на безопасность движения.

Что делать в случае ДТП

Алгоритм действий водителя в случае ДТП прописан в правилах дорожного движения, но полиция регулярно его напоминает:

Немедленно остановите транспортное средство.

Оставайтесь на месте ДТП.

Включите аварийную сигнализацию и установите знак аварийной остановки.

Вызовите полицию

Не перемещайте транспортное средство и предметы, имеющие причастность к происшествию.

Окажите домедицинскую помощь пострадавшим, вызовите медиков, или обратитесь за помощью к присутствующим.

Если все вышеперечисленные действия невозможны, отвезите пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, предварительно зафиксировав расположение следов ДТП и положение транспортного средства после его остановки. В медицинском учреждении сообщите свою фамилию и номерной знак транспортного средства, после чего вернитесь на место происшествия.

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Если в ДТП отсутствуют травмированные, не нанесен материальный ущерб третьим лицам, участники ДТП не находятся в состоянии опьянения и имеют действительные полисы обязательного страхования, можно составить европротокол.

Преимуществами европротокола является скорость оформления ДТП, отсутствие админпротокола и штрафа, поэтому водительское удостоверение не изымается. Европротокол можно заполнить в бумажном виде на специальном бланке или в электронной форме по ссылке.