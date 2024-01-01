Які бувають ДТП та що робити у разі аварії

Аварія на дорозі (або ДТП, дорожньо-транспортна пригода) – це завжди неприємності, але вони бувають різного роду і, тож поділяються за важкістю наслідків. Ті, внаслідок яких постраждали або навіть загинули люди, перебувають на особливому обліку МВС. Відповідно, щодо них є публічна статистика. Також ведеться облік аварій за причинами й це, ймовірно, найцікавіша зі статистичного погляду частина.

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Про які аварії знає поліція

Патрульна поліція виділяє два основних види ДТП: з постраждалими/загиблими та без них. Статистика з постраждалими доступна за цим посиланням. ДТП без постраждалих у публічних звітах поліції взагалі не фігурують.

Одна з причин, чому не ведеться такий облік – це можливість оформлення «європротоколу». Якщо в ДТП немає постраждалих і шкода не надто велика – поліцію можна не викликати, лише оформити європротокол і передати дані до страхових компаній. Ось і виходить, що є низка аварій, про які поліція навіть не знає.

Види аварій

Найпоширеніший вид ДТП – це зіткнення. Тут йде мова про зіткнення двох і більше транспортних засобів. Якщо зіткнення відбувається між ТЗ та нерухомим об’єктом, у статистиці такі аварії позначають як «наїзд на перешкоду».

Найбільш вражаючий за кількістю вид аварій – це «наїзд на пішохода». Така велика кількість ДТП свідчить про надто низьку кількість підземних та надземних пішохідних переходів. Окрім того, пішоходи часто нехтують правилами особистої безпеки, свідомо порушуючи ПДР або просто не знаючи їх. Звісно, вина водіїв у аваріях такого виду є досить частою.

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Причини аварій

Причини ДТП також обліковуються лише для аварій з потерпілими. Найцікавішим є перший пункт у рейтингу найпоширеніших причин аварійності – «порушення швидкості руху». Тут варто зазначити, що у правилах дорожнього руху є дві швидкості, які можна порушити: «безпечна» та «встановлена». У чому різниця між цими двома поняттями, можна дізнатись за цим посиланням. У статистиці фігурує саме «безпечна швидкість».

Загалом зі статистики можна зрозуміти, що найбільша ймовірність потрапити у ДТП існує при маневруванні, проїзді перехресть та наземних пішохідних переходів. Також не варто забувати про безпечну дистанцію.

Цікавим пунктом у статистиці є «керування несправним транспортним засобом». З цієї причини відбувається лише 0.18% від усіх ДТП. Такі офіційні дані від поліції наочно демонструють, чому проведення обов’язкового техогляду жодним чином не впливає на безпеку руху.

Що робити у разі ДТП

Алгоритм дій водія у разі ДТП прописаний у правилах дорожнього руху, але поліція регулярно його нагадує:

Негайно зупиніть транспортний засіб.

Залишайтеся на місці ДТП.

Увімкніть аварійну сигналізацію і встановіть знак аварійної зупинки.

Викличте поліцію

Не переміщайте транспортний засіб і предмети, що мають причетність до пригоди.

Надайте домедичну допомогу потерпілим, викличте медиків, або зверніться по допомогу до присутніх.

Якщо всі перелічені вище дії неможливі, відвезіть потерпілого до найближчого лікувального закладу, попередньо зафіксувавши розташування слідів ДТП та положення транспортного засобу після його зупинки. У медичному закладі повідомте своє прізвище та номерний знак транспортного засобу, після чого поверніться на місце пригоди.

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Якщо у ДТП відсутні травмовані, не завдано матеріальної шкоди третім особам, учасники ДТП не перебувають у стані сп’яніння та мають дійсні поліси обов’язкового страхування, можна скласти європротокол.

Перевагами європротоколу є швидкість оформлення ДТП, відсутність адмінпротоколу та штрафу, тож посвідчення водія не вилучається. Європротокол можна заповнити в паперовому вигляді на спеціальному бланку або в електронній формі за посиланням.