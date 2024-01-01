Чому в Німеччині потрапляють в ДТП

Як з’ясували дослідники, йдеться на сайті verkehrsrundschau.de, найпоширенішою причиною аварій у Німеччині у 2023 році були помилки під час повороту, розвороту, руху заднім ходом чи старту. Це спричинило 52 307 нещасних випадків із травмами.

Ненадання переваги стало другою причиною. На цьому порушенні скоєно 45 758 аварій. Третю позицію аварійності займає недостатня дистанція до транспортного засобу, що їде попереду. Через це сталося 44 154 ДТП.

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Щодо п’яних за кермом, то водіння у стані алкогольного сп’яніння аж на шостому місці. Через цю причину загалом у 2023 році скоєно 15 282 ДТП із травмуванням людей.

Через кліматичні умови, читай – через недостатній досвід, неуважність та ігнорування вимог, також багато аварій. Слизька дорога від дощу спричинила 5507 аварій, що майже на 1000 випадків більше, ніж слизький сніг або ожеледь, через які сталися 4535 аварій.

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Щодо видів ДТП, то найпоширенішим торік було зіткнення з транспортним засобом, що повертав або перетинав дорогу. Цей тип зіткнення спричинив 71 067 аварій. Потім йдуть зіткнення ззаду, яких минулого року було 43 230. Виїзди за межі дороги спричинили загалом 35 005 аварій.

З приводу найгірших та найбільш аварійних доріг Німеччини, то більш детально можна прочитати тут.