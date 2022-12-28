На мосту у Чженчжоу сталась масштабна аварія за участю 200 автомобілів.

У місті Чженьчжоу китайської центральної провінції Хенань зіткнулися понад 200 машин через сильний туман. Повідомляється як мінімум про одного загиблого, повідомляє Центральне телебачення Китаю.

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Як уточняється, стався інцидент на автомобільному мосту із двостороннім рухом у середу о 7:40 ранку. Через погану видимість на дорозі велика кількість машин наїхали одна на одну.

Один із рятувальників, який працює на місці події, повідомив, що у ДТП, за початковими підрахунками, потрапили понад 200 автомобілів.

11 пожежних машин та 66 рятувальників на даний момент усувають наслідки масової аварії.