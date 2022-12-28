Авария произошла на мосту в Чжэнчжоу.

В городе Чжэньчжоу китайской центральной провинции Хэнань столкнулись более 200 машин из-за сильного тумана. Сообщается как минимум об одном погибшем, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Как уточняется, произошел инцидент на автомобильном мосту с двусторонним движением в среду в 7:40 утра. Из-за плохой видимости на дороге большое количество машин наехали друг на друга.

Один из спасателей, работающий на месте происшествия, сообщил, что в ДТП, по начальным подсчетам, попали более 200 автомобилей.

11 пожарных машин и 66 спасателей в настоящее время устраняют последствия массовой аварии.