Почему в Германии попадают в ДТП

Как выяснили исследователи, говорится на сайте verkehrsrundschau.de, самой распространенной причиной аварий в Германии в 2023 году были ошибки во время поворота, разворота, движения задним ходом или старта. Это повлекло 52 307 несчастных случаев с травмами.

Непредоставление преимущества стало второй причиной. На этом нарушении совершено 45 758 аварий. Третью позицию аварийности занимает недостаточная дистанция до транспортного средства, едущего впереди. Из-за этого произошло 44 154 ДТП.

Читайте также Чтобы общественный транспорт не чадил: что для этого делает Германия

Что касается пьяных за рулем, то вождение в состоянии алкогольного опьянения аж на шестом месте. По этой причине в целом в 2023 году совершено 15 282 ДТП с травмированием людей.

Из-за климатических условий, читай – из-за недостаточного опыта, невнимательность и игнорирование требований, также много аварий. Скользкая дорога от дождя вызвала 5507 аварий, что почти на 1000 случаев больше, чем скользкий снег или гололед, из-за которых произошли 4535 аварий.

Читайте также В Китае произошла авария с участием 200 автомобилей: фото

Что касается видов ДТП, то самым распространенным в прошлом году было столкновение с транспортным средством, которое поворачивало или пересекало дорогу. Этот тип столкновения вызвал 71 067 аварий. Затем идут столкновения сзади, которых в прошлом году было 43 230. Выезды за пределы дороги вызвали в целом 35 005 аварий.

По поводу самых худших и аварийных дорог Германии, то более подробно можно почитать здесь.