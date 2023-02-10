Аварийность 2022 года в условиях военного положения уменьшилась. Это связано со многими факторами.
За 2022 год в Украине произошло 18 628 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 2791 человек и 23 145 человек получили травмы.
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Основными причинами таких ДТП стали:
- превышение безопасной и установленной скорости движения;
- нарушение правил маневрирования;
- нарушение правил проезда перекрестков;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов;
- несоблюдение дистанции.
Самые распространенные виды ДТП с пострадавшими:
- столкновение (39,7%);
- наезд на пешехода (28,4%);
- наезд на препятствие (13,3%).
Больше людей погибает из-за:
- столкновение (33,6%);
- наезд на пешехода (31,3%);
- наезд на препятствие (16,1%).
ДТП с участием нетрезвых водителей:
- 790 ДТП произошло из-за пребывания водителей в состоянии опьянения. В этих ДТП 91 человек погиб и 1031 - травмирован.
- Сотрудники полиции за 2022 год составили 134 520 админпротоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения) КУоАП.
ДТП с участием детей:
- Зарегистрировано 2625 ДТП с погибшими и/или травмированными детьми, в которых 125 детей погибли и 2978 травмированы.
ДТП с участием пешеходов
- Произошло 5284 ДТП с пострадавшими пешеходами, в которых погибли 874 человека и 4799 травмированы.
«Уменьшение уровня ДТП, конечно же, связано со многими причинами и факторами, включая уменьшение на определенных дорогах страны транспортных средств и, соответственно, интенсивность дорожного движения, оккупацию территорий», - отмечает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.