Аварийность 2022 года в условиях военного положения уменьшилась. Это связано со многими факторами.

За 2022 год в Украине произошло 18 628 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 2791 человек и 23 145 человек получили травмы.

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Основными причинами таких ДТП стали:

превышение безопасной и установленной скорости движения;

нарушение правил маневрирования;

нарушение правил проезда перекрестков;

нарушение правил проезда пешеходных переходов;

несоблюдение дистанции.

Самые распространенные виды ДТП с пострадавшими:

столкновение (39,7%);

наезд на пешехода (28,4%);

наезд на препятствие (13,3%).

Больше людей погибает из-за:

столкновение (33,6%);

наезд на пешехода (31,3%);

наезд на препятствие (16,1%).

ДТП с участием нетрезвых водителей:

790 ДТП произошло из-за пребывания водителей в состоянии опьянения. В этих ДТП 91 человек погиб и 1031 - травмирован.

Сотрудники полиции за 2022 год составили 134 520 админпротоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения) КУоАП.

ДТП с участием детей:

Зарегистрировано 2625 ДТП с погибшими и/или травмированными детьми, в которых 125 детей погибли и 2978 травмированы.

ДТП с участием пешеходов

Произошло 5284 ДТП с пострадавшими пешеходами, в которых погибли 874 человека и 4799 травмированы.

«Уменьшение уровня ДТП, конечно же, связано со многими причинами и факторами, включая уменьшение на определенных дорогах страны транспортных средств и, соответственно, интенсивность дорожного движения, оккупацию территорий», - отмечает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.