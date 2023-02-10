Аварийность 2022 года в условиях военного положения уменьшилась. Это связано со многими факторами.

За 2022 год в Украине произошло 18 628 ДТП с пострадавшими, в которых погиб 2791 человек и 23 145 человек получили травмы.

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Основными причинами таких ДТП стали:

  • превышение безопасной и установленной скорости движения;
  • нарушение правил маневрирования;
  • нарушение правил проезда перекрестков;
  • нарушение правил проезда пешеходных переходов;
  • несоблюдение дистанции.

Самые распространенные виды ДТП с пострадавшими:

  • столкновение (39,7%);
  • наезд на пешехода (28,4%);
  • наезд на препятствие (13,3%).

Больше людей погибает из-за:

  • столкновение (33,6%);
  • наезд на пешехода (31,3%);
  • наезд на препятствие (16,1%).

ДТП с участием нетрезвых водителей:

  • 790 ДТП произошло из-за пребывания водителей в состоянии опьянения. В этих ДТП 91 человек погиб и 1031 - травмирован.
  • Сотрудники полиции за 2022 год составили 134 520 админпротоколов по ст. 130 (Управление транспортным средством лицами, находящимися в состоянии опьянения) КУоАП.

ДТП с участием детей:

  • Зарегистрировано 2625 ДТП с погибшими и/или травмированными детьми, в которых 125 детей погибли и 2978 травмированы.

ДТП с участием пешеходов

  • Произошло 5284 ДТП с пострадавшими пешеходами, в которых погибли 874 человека и 4799 травмированы.

«Уменьшение уровня ДТП, конечно же, связано со многими причинами и факторами, включая уменьшение на определенных дорогах страны транспортных средств и, соответственно, интенсивность дорожного движения, оккупацию территорий», - отмечает первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.