Аварійність 2022 в умовах воєнного стану зменшилась. Це пов’язано з багатьма факторами.

За 2022 рік в Україні трапилось 18 628 ДТП із потерпілими, у яких загинула 2791 особа та 23 145 людей отримали травми.

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Основними причинами таких ДТП стали:

перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;

порушення правил маневрування;

порушення правил проїзду перехресть;

порушення правил проїзду пішохідних переходів;

недотримання дистанції.

Найпоширеніші види ДТП із потерпілими:

зіткнення (39,7%);

наїзд на пішохода (28,4%);

наїзд на перешкоду (13,3%).

Найбільше людей гине через:

зіткнення (33,6%);

наїзд на пішохода (31,3%);

наїзд на перешкоду (16,1%).

ДТП за участі нетверезих водіїв:

790 ДТП — сталось через перебування водіїв у стані сп’яніння. В цих ДТП 91 особа загинула та 1031 — травмована.

Працівники поліції за 2022 рік склали 134 520 адмінпротоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.

ДТП за участю дітей:

Зареєстровано 2625 ДТП із загиблими та/або травмованими дітьми, в яких 125 дітей загинуло та 2978 дітей травмовано.

ДТП за участю пішоходів

Сталося 5284 ДТП із потерпілими пішоходами, у яких загинуло 874 особи та 4799 — травмовано.

«Зменшення рівня ДТП, звісно ж, пов’язано з багатьма причинами та факторами, включно зі зменшенням на певних дорогах країни транспортних засобів та, відповідно, інтенсивності дорожнього руху, окупацією територій», - зазначає перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.