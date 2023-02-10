Аварійність 2022 в умовах воєнного стану зменшилась. Це пов’язано з багатьма факторами.
За 2022 рік в Україні трапилось 18 628 ДТП із потерпілими, у яких загинула 2791 особа та 23 145 людей отримали травми.
Читайте також: Що робити, коли у винуватця ДТП немає страхового полісу
Основними причинами таких ДТП стали:
- перевищення безпечної та встановленої швидкості руху;
- порушення правил маневрування;
- порушення правил проїзду перехресть;
- порушення правил проїзду пішохідних переходів;
- недотримання дистанції.
Найпоширеніші види ДТП із потерпілими:
- зіткнення (39,7%);
- наїзд на пішохода (28,4%);
- наїзд на перешкоду (13,3%).
Найбільше людей гине через:
- зіткнення (33,6%);
- наїзд на пішохода (31,3%);
- наїзд на перешкоду (16,1%).
ДТП за участі нетверезих водіїв:
- 790 ДТП — сталось через перебування водіїв у стані сп’яніння. В цих ДТП 91 особа загинула та 1031 — травмована.
- Працівники поліції за 2022 рік склали 134 520 адмінпротоколів за ст. 130 (Керування транспортним засобом особами, які перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.
ДТП за участю дітей:
- Зареєстровано 2625 ДТП із загиблими та/або травмованими дітьми, в яких 125 дітей загинуло та 2978 дітей травмовано.
ДТП за участю пішоходів
- Сталося 5284 ДТП із потерпілими пішоходами, у яких загинуло 874 особи та 4799 — травмовано.
«Зменшення рівня ДТП, звісно ж, пов’язано з багатьма причинами та факторами, включно зі зменшенням на певних дорогах країни транспортних засобів та, відповідно, інтенсивності дорожнього руху, окупацією територій», - зазначає перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.