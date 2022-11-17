В Украину импортировали около 6 млн тонн нефтепродуктов с начала года. Такие цифры дает государственная таможенная служба.

В Украину в январе-октябре 2022 года ввезли 5,8 млн. тонн нефтепродуктов (бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо и другое), что на 13,1% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (6,67 млн. тонн). Об этом говорится в данных государственной таможенной службы, передает "Интерфакс-Украина".

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Как сообщается, нефтепродукты импортированы на сумму $6,88 млрд, что на 70,2% больше, чем в январе-октябре 2021 года ($4,04 млрд).

Из Беларуси импортировано топливо на $793,51 млн (довоенный период, доля – 11,53%), из Индии – на $755,72 млн (10,98%), из Польши – на $635,01 млн (9,22%) , из других стран – на $4,7 млрд (68,27%).

Кроме того, Украина за 10 месяцев экспортировала 56,07 тыс. тонн (-80% к январю-октябрю 2021 г.) нефтепродуктов на общую сумму $66,41 млн (-59,4%). Стоимость поставленного в адрес контрагентов из Литвы топлива составила $16,4 млн, из Турции – $11,54 млн, из Эстонии – $6,02 млн, из других стран – $32,45 млн.

Как сообщалось, Украина в январе-сентябре 2022 года импортировала 5,24 млн. тонн нефтепродуктов, что на 12,6% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (5,99 млн. тонн).

В прошлом году Украина импортировала 8,79 млн тонн нефтепродуктов, что на 9,6% больше, чем в 2020 году (8,02 млн тонн).