В Україну імпортували майже 6 млн тонн нафтопродуктів з початку року. Такі цифри надає державна митна служба.

В Україну у січні-жовтні 2022 року ввезли 5,8 млн тонн нафтопродуктів (бензини, дизпаливо, мазут, реактивне пальне й інше), що на 13,1% менше, ніж за аналогічний період торік (6,67 млн тонн). Про це йдеться в даних державної митної служби, передає «Інтерфакс-Україна».

Читайте також: Скільки пального насправді вміщує автомобільний бензобак

Як повідомляється, нафтопродукти імпортовано на суму $6,88 млрд, що на 70,2% більше, ніж у січні-жовтні 2021 року ($4,04 млрд).

Із білорусі імпортовано палива на $793,51 млн (довоєнний період, частка – 11,53%), з Індії – на $755,72 млн (10,98%), з Польщі – на $635,01 млн (9,22%), з інших країн – на $4,7 млрд (68,27%).

Крім того, Україна за 10 місяців експортувала 56,07 тис. тонн (-80% до січня-жовтня 2021 року) нафтопродуктів на загальну суму $66,41 млн (-59,4%). Вартість постаченого на адресу контрагентів із Литви палива становила $16,4 млн, з Туреччини – $11,54 млн, з Естонії – $6,02 млн, з інших країн – $32,45 млн.

Як повідомлялося, Україна у січні-вересні 2022 року імпортувала 5,24 млн тонн нафтопродуктів, що на 12,6% менше, ніж за аналогічний період торік (5,99 млн тонн).

Торік Україна імпортувала 8,79 млн тонн нафтопродуктів, що на 9,6% більше, ніж 2020 року (8,02 млн тонн).