Tesla выпустила 5-миллионный автомобиль. В Украине зарегистрировано 0,21% от общего количества выпущенных электромобилей компании.

Компания Tesla объявила о выпуске 5-миллионного автомобиля. Для того, чтобы достичь этой отметки, автопроизводителю понадобилось 15 лет — серийная сборка электромобилей была запущена еще в 2008 году. Однако последний миллион машин компания сделала примерно за полгода.

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О преодолении порога 4 миллиона сборки электромобилей Tesla объявила 1 марта этого года. Таким образом, в среднем за последние месяцы Tesla выпускала примерно 3,4 автомобиля поминутно.

5-миллионным электромобилем стала обновленная Tesla Model 3. В настоящее время производством модернизированной версии этой модели занят только шанхайский завод Tesla, переживший для запуска ее выпуска некоторую модернизацию. Кроме Шанхая, компания располагает Гигафабрикой в Германии и тремя заводами в США.

Всего по итогам текущего года Tesla рассчитывает выпустить не менее 1,8 млн. электромобилей, таким образом сдерживая обещание в среднесрочной перспективе увеличивать объемы выпуска продукции в среднем на 50% в год.

По данным AUTO-Consulting, в Украине по состоянию на сентябрь 2023 зарегистрировано 10,5 тыс. электромобилей Tesla. Причем только с начала года украинский автопарк пополнился почти 4 тыс. новых и подержанных автомобилей Tesla. Отметим, что Tesla Model 3 – самая популярная модель бренда в нашей стране (40% от всего парка бренда).

В Tesla рассчитывают, что к концу десятилетия тираж электромобилей достигнет отметки в 20 миллионов машин. Приблизительно 4 миллиона из них составит пока не представленная самая доступная модель бренда, известная под рабочим названием Model 2.