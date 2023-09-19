Tesla випустила 5-мільйонний автомобіль. В Україні зареєстровано 0.21% від загальної кількості випущених електромобілів компанії.

Компанія Tesla оголосила про випуск 5-мільйонного автомобіля. На те, щоб досягти цієї позначки, автовиробнику знадобилося 15 років — серійне складання електромобілів було запущено ще в 2008 році. Проте останній 1 мільйон машин компанія зробила приблизно за пів року.

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Про подолання порога 4 мільйони складання електромобілів Tesla оголосила 1 березня цього року. Таким чином, в середньому за останні місяці Tesla випускала приблизно 3,4 автомобіля щохвилини.

5-мільйонним електромобілем стала оновлена Tesla Model 3. Наразі виробництвом модернізованої версії цієї моделі зайнятий лише шанхайський завод Tesla, який пережив для запуску її випуску деяку модернізацію. Крім Шанхаю, компанія має в своєму розпорядженні Гігафабрику в Німеччині і три заводи в США.

Всього за підсумками поточного року Tesla розраховує випустити не менше 1,8 млн електромобілів, таким чином стримуючи обіцянку в середньостроковій перспективі збільшувати обсяги випуску продукції в середньому на 50% на рік.

За даними AUTO-Consulting, в Україні станом на вересень 2023 року зареєстровано 10,5 тис. електромобілів Tesla. При чому, тільки з початку року український автопарк поповнився майже 4 тис. нових та вживаних автомобілів Tesla. Відмітимо, що Tesla Model 3 наразі найпопулярніша модель бренду в нашій країні (40% від всього парку бренду).

У Tesla розраховують, що до кінця десятиліття тираж електромобілів досягне позначки 20 мільйонів машин. Приблизно 4 мільйонів з них складе поки що не представлена найдоступніша модель бренду, відома під робочою назвою Model 2.