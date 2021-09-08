Как сообщает Федерация автопрома Украины на основе данных МВД, в июле было зарегистрировано 727 легковых автомобилей с электрическим приводом.

Соответственно, рынок вырос на 20,8% по сравнению с прошлогодним показателем. Вместе с тем, по сравнению с июлем количество регистраций почти не изменилось (в августе было зарегистрировано на 3 автомобиля меньше).

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Всего за 8 месяцев было зарегистрировано 5008 легковых электромобилей, что на 5% больше аналогичного периода прошлого года. При этом доля новых электромобилей постепенно растет и составляет 12% (по сравнению с 8% за аналогичный период прошлого года).

Стабильные лидеры рынка с начала года – Nissan, Tesla и Chevrolet, которые вместе формируют 61% рынка электромобилей.