Як повідомляє Федерація автопрому України на основі даних МВС, у липні було зареєстровано 727 легкових автомобілів з електричним приводом.

Відповідно, ринок виріс на 20,8% у порівнянні з минулорічним показником. Разом з тим, у порівнянні з липнем кількість реєстрацій майже не змінилася (у серпні було зареєстровано на 3 автомобілі менше).

Читайте також: Для української поліції хочуть купити електромобілі

Загалом за 8 місяців було зареєстровано 5008 легкових електромобілів, що на 5% більше за аналогічний період минулого року. При цьому частка нових електромобілів поступово зростає та складає 12% (порівняно з 8% за аналогічний період минулого року).

Стабільні лідери ринку від початку року - Nissan, Tesla та Chevrolet, які разом формують 61% ринку електромобілів.