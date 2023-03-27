Gruber Motor Company, поставщик Tesla, уделяющий особое внимание оригинальному родстеру, опубликовал подробную информацию о том, как аккумуляторные батареи в этих автомобилях начинают иссякать.

По словам компании, эта информация может научить нас ожидать симптомов, когда многоэлементные аккумуляторные батареи в электромобилях большого радиуса действия начинают достигать конца своего срока службы.

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Видео, опубликованное на YouTube-канале Грубера, объясняет, что родстеры с заканчивающимися аккумуляторами будут испытывать значительное снижение мощности, когда их батареи начинают выходить из строя. Симптомы поначалу незначительны, с тем, что один пострадавший владелец описывает как «ощущение хлюпания педали», но затем быстро усиливаются, что в конце концов делает машину непригодной для управления.

Однако эти выводы исходят из неожиданного источника. Грубер обнаружил, что в то время как родстеры с оригинальными аккумуляторными батареями на 200 миль все еще исправны, автомобили, оснащенные обновленными 400-мильными аккумуляторами, которые Tesla начала предлагать в 2016 году, начинают выходить из строя.

Первые родстеры Tesla были проданы еще в 2008 году, и сейчас им 15 лет. Грубер цитирует главного технического директора автопроизводителя Дж. Б. Страубеля, утверждавшего, что ожидаемый срок службы этих оригинальных многоэлементных аккумуляторных батарей первого поколения составил 10 лет.

Однако сам Штраубель, владеющий одним из первых родстеров, в прошлом году публично отметил, что он с удивлением сообщил, что его автомобиль все еще работает, и он пересмотрел свою оценку срока службы. Собственные данные Грубера подтверждают это, и компания сообщает, что большинство родстеров, обслуживаемых с оригинальным блоком аккумуляторов с запасом хода 200 миль, все еще исправны без признаков замедления.

В 2016 году компания Tesla начала предлагать больший обновленный аккумулятор. Обновленные пакеты стоили ошеломляющих 32 000 долларов, но, как утверждалось, удвоили запас хода Roadster до 400 миль. Эти пакеты были оснащены обновленными элементами 18650 на 3,2 ампер-часа по сравнению с элементами 2,2 ампер-часа, которые использовались в оригинальных пакетах. Несмотря на обещание более длинного срока службы, эти обновленные пакеты сейчас не работают.

Gruber начал исследовать обновленные пакеты, когда он получил два отдельных родстера для обслуживания, оба с обновленными блоками аккумуляторов, которые демонстрировали идентичные симптомы, техники никогда раньше не видели.

После продолжительного технического исследования Грубер пришел к выводу, что «проблема качества клеток» являлась основной причиной неисправности пакетов. Без окончательного подтверждения Tesla они предполагают, что обновленные пакеты, проданные между 2016 и 2019 годами, были произведены в той же серии и могут испортиться таким образом независимо от того, часто они используются или стоят в гараже.

Данные, собранные при расследовании Грубера, влияют не только на родстеры с обновленным аккумулятором. Tesla Model S, последовавшая за родстером, использует те же элементы 18650. Эти данные также могут научить каждого владельца электромобиля, как определить, заканчивается ли срок службы его аккумуляторной батареи.

Грубер поделился своими выводами из Tesla. Он даже доставил поврежденный родстер в один из сервисных центров автопроизводителя для дальнейших тестов, чтобы подтвердить свои выводы. Компания сообщает, что команда Tesla Roadster Engineering тесно сотрудничает с ними сейчас, чтобы найти решение.