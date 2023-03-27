Gruber Motor Company, постачальник Tesla, який приділяє особливу увагу оригінальному родстеру, опублікував детальну інформацію про те, як акумуляторні батареї в цих автомобілях починають вичерпуватися.

За словами компанії, ця інформація може навчити нас очікувати симптомів, коли багатоелементні акумуляторні батареї в електромобілях великого радіусу дії, починають досягати кінця свого терміну служби.

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Відео, опубліковане на YouTube-каналі Грубера, пояснює, що родстери з акумуляторами, що закінчуються, відчуватимуть значне зниження потужності, коли їхні батареї починають виходити з ладу. Симптоми спочатку незначні, з тим, що один постраждалий власник описує як «відчуття хлюпання педалі», але потім швидко посилюються, що зрештою робить машину непридатною для керування.

Однак ці висновки походять з несподіваного джерела. Грубер виявив, що в той час як родстери з оригінальними акумуляторними батареями на 200 миль все ще справні, автомобілі, оснащені оновленими 400-мильними акумуляторами, які Tesla почала пропонувати в 2016 році, починають виходити з ладу.

Найперші родстери Tesla були продані ще в 2008 році, і зараз їм 15 років. Грубер цитує головного технічного директора автовиробника Дж. Б. Страубеля , який стверджував, що очікуваний термін служби цих оригінальних багатоелементних акумуляторних батарей першого покоління становив 10 років.

Однак сам Штраубель, який володіє одним із найперших родстерів, торік публічно зазначив, що він з подивом повідомив, що його автомобіль все ще працює, і він переглянув свою оцінку терміну служби. Власні дані Грубера підтверджують це, і компанія повідомляє, що більшість родстерів, які вона обслуговує з оригінальним блоком акумуляторів із запасом ходу 200 миль, все ще справні без ознак уповільнення.

У 2016 році компанія Tesla почала пропонувати більший оновлений акумулятор. Оновлені пакети коштували приголомшливих 32 000 доларів, але, як стверджувалося, подвоїли запас ходу Roadster до 400 миль. Ці пакети були оснащені оновленими елементами 18650 на 3,2 ампер-години порівняно з елементами на 2,2 ампер-години, які використовувалися в оригінальних пакетах. Незважаючи на обіцянку довшого терміну служби, ці оновлені пакети зараз не працюють.

Gruber почав досліджувати оновлені пакети, коли він отримав два окремих родстери для обслуговування, обидва з оновленими блоками акумуляторів, які демонстрували ідентичні симптоми, яких техніки ніколи раніше не бачили.

Після тривалого технічного дослідження Грубер дійшов висновку, що «проблема якості клітин» була основною причиною несправності пакетів. Без остаточного підтвердження від Tesla вони припускають, що оновлені пакети, продані між 2016 і 2019 роками, були вироблені в тій самій серії і можуть зіпсуватися таким чином незалежно від того, часто вони використовуються чи стоять у гаражі.

Дані, зібрані під час розслідування Ґрубера, впливають не тільки на родстери з оновленим акумулятором. Tesla Model S, яка послідувала за родстером, використовує ті ж елементи 18650. Ці дані також можуть навчити кожного власника електромобіля, як визначити, чи добігає кінця термін служби його акумуляторної батареї.

Грубер поділився своїми висновками з Tesla. Він навіть доставив пошкоджений родстер в один із сервісних центрів автовиробника для подальших тестів, щоб підтвердити свої висновки. Компанія повідомляє, що команда Tesla Roadster Engineering тісно співпрацює з ними зараз, щоб знайти рішення.