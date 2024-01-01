Сколько людей погибает в ДТП: печальная статистика

По данным патрульной полиции, с января по март в Украине в результате ДТП погибли 611 человек, из них 21 ребенок, и были травмированы 5929 человек, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с аналогичным периодом 2024 г. количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 7% - до 4825 случаев.

Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения безопасной скорости движения (324 человека).

Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (43 человека).

На третьем месте этой печальной статистики - нарушение правил проезда нерегулируемых пешеходных переходов (38 человек).

По нынешней статистике наибольшее количество ДТП случается между 17 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.