Скільки людей гине у ДТП: сумна статистика

За даними патрульної поліції, з січня по березень в Україні внаслідок ДТП загинули 611 осіб, з них 21 дитина, та було травмовано 5929 людей, повідомляє Укравтопром.

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Порівняно з аналогічним періодом 2024 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 7% - до 4825 випадків.

Найчастіше у ДТП гинули через порушення безпечної швидкості руху (324 особи).

Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (43 особи).

На третьому місці цієї сумної статистики - порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів (38 осіб).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.