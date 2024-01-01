Скільки людей гине у ДТП: сумна статистика

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За даними патрульної поліції, з січня по березень в Україні внаслідок ДТП загинули 611 осіб, з них 21 дитина, та було травмовано 5929 людей, повідомляє Укравтопром.
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Порівняно з аналогічним періодом 2024 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 7% - до 4825 випадків.
- Найчастіше у ДТП гинули через порушення безпечної швидкості руху (324 особи).
- Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (43 особи).
- На третьому місці цієї сумної статистики - порушення правил проїзду нерегульованих пішохідних переходів (38 осіб).
За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 17 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.