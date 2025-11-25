Сколько людей погибает в ДТП: статистика

В Украине за десять месяцев 2025 года в дорожно-транспортных происшествиях погибло 2575 человек, среди них 163 ребенка. Об этом свидетельствуют данные патрульной полиции, обнародованные Укравтопромом. Общее количество травмированных в ДТП за этот период составляет 26379 человек.

Читайте также: МТСБУ призывает не обращаться к адвокатам в случае ДТП

Всего зафиксировано 21302 аварии, в которых были погибшие и или травмированные. Основной причиной смертельных ДТП остается превышение безопасной (не установленной) скорости. За десять месяцев из-за этого фактора погибли 1389 человек.

На втором месте находятся аварии, вызванные выездом на встречную полосу без намерения обгона. В результате таких случаев погибли 169 человек. Третьей самой распространенной причиной стали нарушения правил при изменении направления движения, не связанные с перестроением. Эти нарушения привели к гибели 125 человек.

По временному распределению больше всего ДТП происходит в промежутке между 16 и 19 часами. Самым опасным днем недели остается пятница, когда фиксируется наибольшее количество аварий с тяжелыми последствиями.