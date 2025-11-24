МТСБУ призывает не обращаться к адвокатам в случае ДТП

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МСТБУ) уверяет, что получить выплату после ДТП можно быстро, бесплатно и без участия каких-либо посредников. Но, как свидетельствует статистика, выплаты компенсаций по ДТП в три с половиной раза меньше, чем расходы автомобилистов на автогражданку.

Как свидетельствует официальная статистика, выплачивают страховые компании менее трети от страховых сборов. Так за 10 месяцев текущего года страховые компании продали полисов автогражданки на 18,9 млрд грн, а выплатили в виде компенсаций только 5,3 млрд грн. Таким образом уровень выплат по полисам автогражданки составляет 28%.

Когда МТСБУ должно осуществлять регламентные выплаты

Право на компенсацию возникает в случаях, когда вред причинен водителем, который не имел действующего полиса ОСАГО, был застрахован в компании-банкроте или в других предусмотренных законом ситуациях. В то же время сам потерпевший должен иметь действующий договор ОСАГО.

Прямое урегулирование

В случаях, когда инцидент подпадает под действие механизма Прямого урегулирования, потерпевший может получить компенсацию через свою страховую компанию. Это упрощает процедуру, поскольку страховщик предоставляет консультации, помогает с оформлением документов и фактически сопровождает весь процесс.

Что нужно сделать: сразу после ДТП обратиться к своему страховщику по телефонам, указанным в полисе, или найти контакты через онлайн-сервис МТСБУ.

Когда прямое урегулирование не работает

При наличии травмированных лиц или других исключительных обстоятельств документы подаются непосредственно в МТСБУ. Нужно заполнить две электронные формы: сообщение о ДТП (в течение трех рабочих дней) и заявление на регламентную выплату. Подтверждающие документы прилагаются при подаче заявления.

Все материалы подаются онлайн через официальный сайт МТСБУ. После этого заявитель получает уведомление о регистрации обращения и доступ в Кабинет потерпевшего, где можно отслеживать статус рассмотрения дела.

Почему МСТБУ не рекомендует обращаться к адвокатам

Посредники и автоадвокаты не имеют юридических возможностей:

сократить сроки рассмотрения дела, которые по закону составляют до шестидесяти дней с даты получения полного пакета документов;

увеличить размер выплаты, что определяется исключительно по методикам, установленными законодательством;

повлиять на решение МТСБУ или страховой компании.

Фактически они предоставляют услуги, которые потерпевший может выполнить самостоятельно бесплатно. При этом посредники берут комиссию или фиксированную оплату и не несут финансовой ответственности за результат.

Вывод

По утверждению МТСБУ получение регламентной выплаты является простой и понятной процедурой, которая не требует участия посредников. Самым удобным способом остается Прямое урегулирование через своего страховщика. Если этот механизм не применяется, документы можно подать непосредственно на сайте МТСБУ и следить за процессом через электронный кабинет.