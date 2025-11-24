МТСБУ закликає не звертатись до адвокатів у разі ДТП

Моторне (транспортне) страхове бюро України (МСТБУ) запевняє, що отримати виплату після ДТП можна швидко, безкоштовно та без участі будь-яких посередників. Але, як свідчить статистика, виплати компенсацій за ДТП у три з половиною рази менші, ніж витрати автомобілістів на автоцивілку.

Як свідчить офіційна статистика, виплачують страхові компанії менше третини від страхових зборів. Так за 10 місяців поточного року страхові компанії продали полісів автоцивілки на 18,9 млрд грн, а виплатили у вигляді компенсацій лише 5,3 млрд грн. Таким чином рівень виплат за полісами автоцивілки становить 28%.

Коли МТСБУ має здійснювати регламентні виплати

Право на компенсацію виникає у випадках, коли шкода завдана водієм, який не мав чинного поліса ОСЦПВ, був застрахований у компанії-банкруті або в інших передбачених законом ситуаціях. Водночас сам потерпілий повинен мати чинний договір ОСЦПВ.

Пряме врегулювання

У випадках, коли інцидент підпадає під дію механізму Прямого врегулювання, потерпілий може отримати компенсацію через свою страхову компанію. Це спрощує процедуру, оскільки страховик надає консультації, допомагає з оформленням документів та фактично супроводжує увесь процес.

Що потрібно зробити: одразу після ДТП звернутися до свого страховика за телефонами, вказаними у полісі, або знайти контакти через онлайн-сервіс МТСБУ.

Коли пряме врегулювання не працює

У разі наявності травмованих осіб або інших виняткових обставин документи подаються безпосередньо до МТСБУ. Потрібно заповнити дві електронні форми: повідомлення про ДТП (протягом трьох робочих днів) та заяву на регламентну виплату. Підтверджувальні документи додаються під час подання заяви.

Всі матеріали подаються онлайн через офіційний сайт МТСБУ. Після цього заявник отримує повідомлення про реєстрацію звернення та доступ до Кабінету потерпілого, де можна відстежувати статус розгляду справи.

Чому МСТБУ не рекомендує звертатись до адвокатів

Посередники та автоадвокати не мають юридичних можливостей:

скоротити строки розгляду справи, які за законом становлять до шістдесяти днів з дати отримання повного пакета документів;

збільшити розмір виплати, що визначається виключно за методиками, встановленими законодавством;

вплинути на рішення МТСБУ чи страхової компанії.

Фактично вони надають послуги, які потерпілий може виконати самостійно безкоштовно. При цьому посередники беруть комісію або фіксовану оплату та не несуть фінансової відповідальності за результат.

Висновок

За твердженням МТСБУ отримання регламентної виплати є простою та зрозумілою процедурою, яка не потребує участі посередників. Найзручнішим способом залишається Пряме врегулювання через свого страховика. Якщо цей механізм не застосовується, документи можна подати безпосередньо на сайті МТСБУ і слідкувати за процесом через електронний кабінет.