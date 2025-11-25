Скільки людей гине у ДТП: статистика

В Україні за десять місяців 2025 року в дорожньо-транспортних пригодах загинуло 2575 осіб, серед них 163 дитини. Про це свідчать дані патрульної поліції, оприлюднені Укравтопромом. Загальна кількість травмованих у ДТП за цей період становить 26379 людей.

Усього зафіксовано 21302 аварії, у яких були загиблі та або травмовані. Основною причиною смертельних ДТП залишається перевищення безпечної (не встановленої) швидкості. За десять місяців через цей фактор загинули 1389 осіб.

На другому місці перебувають аварії, спричинені виїздом на зустрічну смугу без наміру обгону. Внаслідок таких випадків загинули 169 людей. Третьою найпоширенішою причиною стали порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов’язані з перестроюванням. Ці порушення призвели до загибелі 125 осіб.

За часовим розподілом найбільше ДТП стається у проміжку між 16 та 19 годинами. Найнебезпечнішим днем тижня залишається п’ятниця, коли фіксується найбільша кількість аварій із тяжкими наслідками.