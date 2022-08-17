Когда батарея разряжена, электромобиль все же способен проехать незначительное расстояние. Журналисты одного из изданий сравнили запас хода у самых популярных электромобилей.

Британское издание WhatCar в рамках масштабного теста машин на батарейной тяге решило установить сколько может проехать электромобиль на разряженной батарее: подразумевается ситуация, когда бортовой компьютер показывает остаток запаса хода в 0 км, но физически машина еще способна двигаться.

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Как известно, у бензиновых и дизельных машин существует так называемый аварийный буфер – запас горючего, “скрытый” для экстренной ситуации. Обычно такого резерва хватает, чтобы проехать дополнительно 40-80 км, дотянув таким образом до ближайшей АЗС. Похожая система есть и у электромобилей: так, если приборная панель показывает, что в аккумуляторе больше не осталось энергии, это не значит, что электромобиль сразу же “заглохнет”.

Так вот, издание WhatCar установило, что некоторые модели могут преодолеть еще 20-30 км "после разрядки". Конечно, не всегда этого достаточно, чтобы доехать до ближайшей зарядки, однако в городе такого запаса точно хватит.

Лучший в этом отношении – BMW i4 eDrive40 M Sport: в тесте британских коллег машина показала общий запас хода 509 км, из которых 30 км оказались резервными. В спину ему дышат Kia Niro EV и Volvo XC40 Recharge с аварийным запасом 27 с небольшим километров.

Ну а в общем ТОП выглядит так: