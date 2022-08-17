Коли батарея розряджена, електромобіль все ж здатен проїхати незначну відстань. Журналісти одного з видань порівняли запас ходу у найпопулярніших електромобілів.

Британське видання WhatCar в рамках масштабного тесту машин на батарейній тязі вирішило встановити, скільки може проїхати електромобіль на розрядженій батареї: мається на увазі ситуація, коли бортовий комп'ютер показує залишок запасу ходу в 0 км, але фізично машина ще здатна рухатися.

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Як відомо, у бензинових та дизельних машин існує так званий аварійний буфер – запас пального, який «прихований» для екстреної ситуації. Зазвичай такого резерву вистачає, щоб проїхати додатково 40-80 км, дотягнувши, таким чином, до найближчої АЗС. Схожа система є і в електромобілів: так, якщо панель приладів показує, що в акумуляторі більше не залишилося енергії, це не означає, що електромобіль відразу ж «заглохне».

Так ось, видання WhatCar встановило, що деякі моделі можуть подолати ще 20-30 км «після розряджання». Звичайно, не завжди цього достатньо для того, щоб доїхати до найближчої зарядки, однак у місті такого запасу точно вистачить.

Найкращим у цьому відношенні є BMW i4 eDrive40 M Sport: у тесті британських колег машина показала загальний запас ходу 509 км, з яких 30 км виявилися резервними. У спину йому дихають Kia Niro EV і Volvo XC40 Recharge з аварійним запасом 27 з невеликим кілометрів.

Ну а загалом ТОП виглядає так: