Коли батарея розряджена, електромобіль все ж здатен проїхати незначну відстань. Журналісти одного з видань порівняли запас ходу у найпопулярніших електромобілів.
Британське видання WhatCar в рамках масштабного тесту машин на батарейній тязі вирішило встановити, скільки може проїхати електромобіль на розрядженій батареї: мається на увазі ситуація, коли бортовий комп'ютер показує залишок запасу ходу в 0 км, але фізично машина ще здатна рухатися.
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Як відомо, у бензинових та дизельних машин існує так званий аварійний буфер – запас пального, який «прихований» для екстреної ситуації. Зазвичай такого резерву вистачає, щоб проїхати додатково 40-80 км, дотягнувши, таким чином, до найближчої АЗС. Схожа система є і в електромобілів: так, якщо панель приладів показує, що в акумуляторі більше не залишилося енергії, це не означає, що електромобіль відразу ж «заглохне».
Так ось, видання WhatCar встановило, що деякі моделі можуть подолати ще 20-30 км «після розряджання». Звичайно, не завжди цього достатньо для того, щоб доїхати до найближчої зарядки, однак у місті такого запасу точно вистачить.
Найкращим у цьому відношенні є BMW i4 eDrive40 M Sport: у тесті британських колег машина показала загальний запас ходу 509 км, з яких 30 км виявилися резервними. У спину йому дихають Kia Niro EV і Volvo XC40 Recharge з аварійним запасом 27 з невеликим кілометрів.
Ну а загалом ТОП виглядає так:
- BMW i4: 30 км
- Kia Niro EV: 27,2 км
- Volvo XC40 Recharge: 27,2 км
- Volkswagen ID.5: 24 км
- Kia EV6: 20,8 км
- MG ZS EV: 20,8 км
- Tesla Model 3: 20,8 км
- Tesla Model Y: 17,6 км
- Cupra Born: 16 км
- BMW iX3: 8 км.