Новые правила растаможки "евроблях" оказались не такими уж и привлекательными. Стоимость легализации иногда перевешивает стоимость самого авто.

Например взяли Volkswagen Golf IV 2001 года выпуска с дизельным двигателем 1,9 л. Общая сумма средств, которые необходимо потратить на легализацию такого авто – 54 374 грн ($ 2 тысячи). Примерно столько стоит такой нерастаможенный автомобиль уже пригнанный в Украину.

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Более того, стоимость подобных применяемых авто на украинской регистрации получается примерно такая же как и стоимость пригнанной и легализованной "евробляхи". То есть примерно за 4 тысячи долларов в Украине можно приобрести вполне легальный Volkswagen Golf IV 2001 года.