Нові правила розмитнення "євроблях" виявились не такими вже й привабливими. Вартість легалізації подекуди перевішує вартість самого авто.

Для прикладу взяли Volkswagen Golf IV 2001 року випуску з дизельним двигуном 1,9 л. Загальна сума коштів, які необхідно витратити на легалізацію такого авто - 54 374 грн ($ 2000). Приблизно стільки коштує такий нерозмитнений автомобіль вже пригнаний в Україну.

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Більше того, вартість подібних вживаних авто на українській реєстрації виходить приблизно така сама як і вартість пригнаної та легалізованої “євробляхи”. Тобто приблизно за 4 тисячі доларів в Україні можна придбати цілком легальний Volkswagen Golf IV 2001 року.